В РФ взрывными темпами растёт серая занятость – сколько "неформалов" в Кузбассе

Число россиян, занятых в неформальном секторе, во втором квартале 2026 года составило 15,24 млн человек, и это максимум с 2019 года, подсчитала FinExpertiza.

В Кузбассе насчитали почти 170 тысяч "неформалов" – это 14,4% от общей численности занятого населения. При этом шахтёрский край не поддержал всероссийский тренд: за год число серых работников не изменилось.

Максимальный рост фиксируется в Тюменской (+87,7%), Липецкой (+58,8%), Еврейской автономной (+40,2%), Пензенской (+36%), Орловской области (+26%), Ненецком автономном округе (+24,6%), Чувашии (+24,4%), Тыве (+22,5%), Иркутской и Сахалинской областях (по +19%).

А сильнее всего неформальный сектор сократился в Свердловской (−62,9%), Магаданской области (−60,3%), Забайкальском крае (−34%), Коми (−33,3%), Самарской (−31,8%), Архангельской области (−29,3%), Марий Эл (−25,2%), Воронежской области (−20,9%), Адыгее (−19,5%), а также Томской области (−16,3%).

Ранее сообщалось, что Кузбасс вышел в лидеры по росту безработицы в РФ. При этом формально безработица в регионе остаётся на низком уровне – всего 3,3%.