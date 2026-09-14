Первые после Урала: Кузбасс вышел в лидеры по росту безработицы в РФ

Как сообщает Росстат, во втором квартале 2026 года безработица выросла в 20 регионах России. Кузбасс оказался в числе тех, где рост наиболее заметен: за год показатель прибавил 0,7 процентных пункта. Больше – только в Свердловской области, где рост составил 1,2 пункта. Для сравнения: в Москве и Приморском крае безработица выросла на 0,5 пункта.

При этом в 51 регионе ситуация улучшилась, а в 14 – осталась без изменений. В целом по стране уровень безработицы сохраняется на исторически низком уровне – 2,2%, как и годом ранее. Число безработных сократилось почти на 10 тысяч человек.

Однако искать работу россияне стали дольше. В среднем на это уходит 5,5 месяца против 5,2 годом ранее. Доля тех, кто не может найти место год и более, выросла с 12,1% до 13,2%.

Лидерами по низкой безработице остаются Нижегородская и Калужская области – там показатель меньше 1%. Также в списке ХМАО, Хабаровский край, Новгородская область и Хакасия – по 1%. Всего в 16 регионах уровень безработицы ниже 1,5%. Самый высокий – в Ингушетии (22,6%), но там за год он упал сразу на 3,4 пункта.

Для Кузбасса рост безработицы означает, что найти работу в регионе стало немного сложнее. Впрочем, в абсолютных цифрах ситуация пока далека от критической. Эксперты связывают рост с дефицитом кадров и структурными изменениями на рынке труда.