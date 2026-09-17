Стартовый городок "Города Талантов": почему будущий район запустили до стройки

В Кемерове напротив Красного озера появился Стартовый городок – первая публичная площадка проекта "Город Талантов". В перспективе здесь должен сформироваться креативный кластер площадью 25 гектаров, рассчитанный на 10 тысяч жителей. Но вдохнуть жизнь в эту территорию решили уже сейчас, превратив её в открытую городскую креативную площадку.

Для будущего района это важный этап. Строительство занимает годы, а городская жизнь не возникает автоматически вместе с новыми домами. Поэтому в Стартовом городке сначала появились люди, события, образовательные проекты и первые объекты, созданные самими кемеровчанами.

Роман Жаворонков, генеральный директор компании GoodLine и сооснователь проекта "Город Талантов", объясняет эту задачу так: