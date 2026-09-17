Стартовый городок "Города Талантов": почему будущий район запустили до стройки

В Кемерове напротив Красного озера появился Стартовый городок – первая публичная площадка проекта "Город Талантов". В перспективе здесь должен сформироваться креативный кластер площадью 25 гектаров, рассчитанный на 10 тысяч жителей. Но вдохнуть жизнь в эту территорию решили уже сейчас, превратив её в открытую городскую креативную площадку.
Для будущего района это важный этап. Строительство занимает годы, а городская жизнь не возникает автоматически вместе с новыми домами. Поэтому в Стартовом городке сначала появились люди, события, образовательные проекты и первые объекты, созданные самими кемеровчанами.
Роман Жаворонков, генеральный директор компании GoodLine и сооснователь проекта "Город Талантов", объясняет эту задачу так:
"Здание построить у нас всегда легко и просто, а вот что потом за ним будет – это всегда вопрос. И всё это делается, чтобы к тому времени, когда появились дома, была развитая общественно-культурная жизнь – современный постиндустриальный район, в котором предусмотрены все условия для активной и интересной жизни".
По замыслу проекта, Стартовый городок должен стать местом, где можно запускать и проверять идеи до того, как они станут частью будущего креативного кластера. Здесь предполагается работа с городскими задачами в самых разных сферах – от робототехники и озеленения до современного искусства. Авторы инициатив смогут получать экспертную поддержку, собирать команды и проверять решения в реальной городской среде.
– "Город Талантов" – кластер на 10 тысяч жителей, где инвестор планирует строить жильё нового формата, кроме того здесь будет находиться образовательный центр. А пока здесь всё только начинается. С яркого сентябрьского дня и праздника, который собрал столько неравнодушных горожан. С арт-объектов, созданных кемеровчанами, современной хореографии, обмена идеями о том, каким должен быть наш любимый город. Планируется, что мероприятия будут здесь проходить на постоянной основе, – отметил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.
Одним из проектов Стартового городка стала мастерская ленд-арта, объединившая более 30 человек – студентов КузТАГИС, Кузбасского государственного аграрного университета и заинтересованных кемеровчан. Под руководством кураторов – преподавателя Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Марии Рудых и члена союза дизайнеров России Екатерины Новиковой – участники прошли обучение, разработали и успешно защитили четыре концепции. В результате на площадке появились новые объекты: "Врата Шамбалы", "Поток вдохновения", "Росток возможностей" и "Маяк талантов".
Для работ использовали ветви американского клёна, вывезенные из Рудничного бора волонтёрами движения "Хранители бора". Участникам пришлось впервые работать с таким материалом, самостоятельно искать технические решения и продумывать, как объекты будут существовать в пространстве.
– Мы сюда пришли не выиграть, а получить опыт и эмоции. Любим такие приключения, – рассказали участницы взрослой команды.
Проект стал открытием не только для команд – куратор Мария Рудых тоже нашла в этой работе много нового для себя.
"Команды кардинально разные – это очень интересно и неожиданно. Со студентами у меня есть опыт работы, хотя там ведущую роль все равно играют руководители. А вот команда взрослых людей – это вообще шикарный опыт лично для меня. Творчество объединяет совершенно разных людей".
Площадка при этом уже принимает и другие городские проекты. В частности, Стартовый городок стал одной из 12 площадок фестиваля медиаискусства "Пелена". Здесь разместили инсталляцию "Пересечение", образ которой построен на переосмыслении знаменитых кемеровских оранжевых светофоров – символов движения, выбора направления и смены маршрута.
Также на открытии Стартового городка кемеровчанам и гостям показали иммерсивное шоу о талантах: зрители могли не только смотреть выступления, но и чувствовать себя частью происходящего. На сцене выступили студенты кемеровского филиала РГИСИ, КемГУ и артисты Малого театра Кузбасса, а вечером программу продолжили кавер-группа "Алые паруса" и DJ LICH.
А ещё Кемерово впервые услышал новую песню о себе – горожане сразу спели её вместе. Этот трек написали специально к открытию площадки. Авторами стали несколько команд Кемерова.
Чтобы понять, о чём должна быть песня, авторы изучили Модель идентичности Кемерова и провели больше 20 расширенных интервью с горожанами – теми, кто живёт здесь, работает, создаёт свои проекты и по-своему влияет на город.
Получилась песня о жителях и ощущении Кемерова – таким, каким его видят сами горожане. Это совпало с идеей "Города Талантов": создавать пространство, где люди встречаются, объединяются и придумывают что-то новое вместе.
– Мне кажется, на карте города появляются новые места тогда, когда они появляются в чьей-то голове. А дальше уже всё закручивается. Результат, который мы видим сегодня, ещё не финал, но уже есть идея и есть наши ожидания. Пока будет идти строительство, параллельно будут идти движения в головах наших ребят. Пусть они будут самыми модными, самыми современными и найдут свои пути реализации, – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.
На открытии Стартового городка побывало почти 2 000 человек. До появления первых домов здесь будут тестировать городские инициативы в сфере искусства, озеленения, робототехники и образования – собирать команды, создавать прототипы и проверять, какие сценарии действительно нужны будущему району.