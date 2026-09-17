Звезда «Реальных пацанов» Бежанян уцелел в жестком ДТП со скрывшимся водителем

Автомобиль Бежаняна вылетел с трассы в кювет на дороге в Пермском крае. Как рассказал артист в беседе с изданием "Абзац", после серьезной аварии он не получил травм, тогда как другой автомобилист не стал останавливаться и покинул место ДТП. Как утверждает Бежанян, в ГИБДД предупредили: установить виновность второго водителя будет непросто, поскольку непосредственного столкновения не произошло, а видеорегистратора у артиста не было.

– Со мной все хорошо, спасибо, не жалуюсь. Я топнул, чтобы обогнать идущую машину, а она резко вильнула, и мне пришлось рулем дернуть влево на автомате. Машина поменяла траекторию и полетела. Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации: человек видел этот маневр, что я улетаю, и просто уехал. А вдруг в салоне были бы дети или кому-то требовалась скорая помощь? – рассказал Бежанян.

По словам артиста, иномарка оказалась серьезно разбита. Он считает, что вкладываться в дорогое восстановление рискованно, прежней надежности у автомобиля уже не будет, а потому логичнее отправить машину на утилизацию.