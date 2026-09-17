Общество

"Пятёрочка" выпустила аудиогид для экотуристов на Байкале

Для популярного туристического маршрута в Забайкальском национальном парке создан аудиогид. Проект реализован торговой сетью "Пятёрочка" совместно с фондом "Озеро Байкал" и "Заповедным Подлеморьем", и продолжает инициативу "Забота о Байкале". Годом ранее здесь открыли экотропу, которую за год посетили около 30 тысяч человек. Аудиогид сделает путешествие более познавательным.

Забайкальский национальный парк – одна из самых доступных и живописных зон Байкала. Чивыркуйский перешеек славится богатой флорой и фауной: здесь гнездятся орлан-белохвост, скопа и дубровник, растут эндемичные и краснокнижные растения.

Маршрут длиной 35 км идёт от визит-центра "Парк дикой природы" до посёлка Монахово через перешеек, связывающий материк с полуостровом Святой Нос. На небольшой территории соседствуют три экосистемы – водно-болотная, таёжная и дюнная.

Аудиогид превратит стандартную поездку по национальному парку в полноценную познавательную экскурсию. Он синхронизирован с семью точками:

  • Бормашёвые озёра – мелководные водоёмы с целебной солоноватой водой;
  • местность "Вышка";
  • экотропа "На стыке ландшафтов";
  • фоторамка с видом на Святой Нос;
  • местность Глинка у подножия Святого Носа;
  • река Буртуй с бурятским святилищем "обо";
  • смотровая площадка в Монахово.

Слушать аудиогид можно бесплатно на сайте "Пятёрочка с заботой" или по QR-коду в визит-центре. Рекомендуется скачать файл заранее, так как связь бывает нестабильной.

Экопроект стартовал в сентябре 2025 года. Первым этапом стала 200-метровая экотропа "На стыке ландшафтов" с деревянным настилом, информационными щитами, фотозоной и смотровой площадкой. Настил позволяет туристам комфортно передвигаться, не вытаптывая редкую растительность и не беспокоя животных. За год тропу посетили около 30 тысяч человек.

Для "Пятёрочки" экотропы и просвещение – важные инструменты сохранения природы Байкала: чем лучше люди понимают её уязвимость, тем бережнее к ней относятся. Инициатива входит в программу устойчивого развития сети, где экология – один из главных приоритетов.

Фото: торговая сеть "Пятёрочка"
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