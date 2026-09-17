"Пятёрочка" выпустила аудиогид для экотуристов на Байкале

Для популярного туристического маршрута в Забайкальском национальном парке создан аудиогид. Проект реализован торговой сетью "Пятёрочка" совместно с фондом "Озеро Байкал" и "Заповедным Подлеморьем", и продолжает инициативу "Забота о Байкале". Годом ранее здесь открыли экотропу, которую за год посетили около 30 тысяч человек. Аудиогид сделает путешествие более познавательным.
Забайкальский национальный парк – одна из самых доступных и живописных зон Байкала. Чивыркуйский перешеек славится богатой флорой и фауной: здесь гнездятся орлан-белохвост, скопа и дубровник, растут эндемичные и краснокнижные растения.
Маршрут длиной 35 км идёт от визит-центра "Парк дикой природы" до посёлка Монахово через перешеек, связывающий материк с полуостровом Святой Нос. На небольшой территории соседствуют три экосистемы – водно-болотная, таёжная и дюнная.
Аудиогид превратит стандартную поездку по национальному парку в полноценную познавательную экскурсию. Он синхронизирован с семью точками:
- Бормашёвые озёра – мелководные водоёмы с целебной солоноватой водой;
- местность "Вышка";
- экотропа "На стыке ландшафтов";
- фоторамка с видом на Святой Нос;
- местность Глинка у подножия Святого Носа;
- река Буртуй с бурятским святилищем "обо";
- смотровая площадка в Монахово.
Слушать аудиогид можно бесплатно на сайте "Пятёрочка с заботой" или по QR-коду в визит-центре. Рекомендуется скачать файл заранее, так как связь бывает нестабильной.
Экопроект стартовал в сентябре 2025 года. Первым этапом стала 200-метровая экотропа "На стыке ландшафтов" с деревянным настилом, информационными щитами, фотозоной и смотровой площадкой. Настил позволяет туристам комфортно передвигаться, не вытаптывая редкую растительность и не беспокоя животных. За год тропу посетили около 30 тысяч человек.
Для "Пятёрочки" экотропы и просвещение – важные инструменты сохранения природы Байкала: чем лучше люди понимают её уязвимость, тем бережнее к ней относятся. Инициатива входит в программу устойчивого развития сети, где экология – один из главных приоритетов.