"Пятёрочка" выпустила аудиогид для экотуристов на Байкале

Забайкальский национальный парк – одна из самых доступных и живописных зон Байкала. Чивыркуйский перешеек славится богатой флорой и фауной: здесь гнездятся орлан-белохвост, скопа и дубровник, растут эндемичные и краснокнижные растения.

Маршрут длиной 35 км идёт от визит-центра "Парк дикой природы" до посёлка Монахово через перешеек, связывающий материк с полуостровом Святой Нос. На небольшой территории соседствуют три экосистемы – водно-болотная, таёжная и дюнная.

Аудиогид превратит стандартную поездку по национальному парку в полноценную познавательную экскурсию. Он синхронизирован с семью точками: