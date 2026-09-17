Кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с изданием "Газета.Ru" предупредил, что сжигать опавшие листья на даче опасно. При горении, особенно в условиях нехватки кислорода, выделяются угарный газ, мелкая сажа и токсичные соединения. Они оседают в дыхательных путях и мешают крови переносить кислород. Токсичность дыма многократно возрастает, если на листьях есть дорожная пыль, остатки удобрений или если в костер попадает пластик.

Эксперт предлагает полезные и безопасные способы утилизации:

Компостирование. Измельчите здоровую листву, смешайте с другими растительными остатками, добавьте влагу и обеспечьте приток воздуха. Это создаст отличное удобрение, передает REGIONS.Ru.

Измельчите здоровую листву, смешайте с другими растительными остатками, добавьте влагу и обеспечьте приток воздуха. Это создаст отличное удобрение, передает REGIONS.Ru. Мульчирование. Укройте здоровыми листьями почву под деревьями и кустарниками. Это защитит землю от пересыхания.

Укройте здоровыми листьями почву под деревьями и кустарниками. Это защитит землю от пересыхания. Вывоз. Листву с признаками болезней или вредителей нельзя класть в компост. Соберите ее отдельно и передайте в службу вывоза отходов.

По словам химика, сжигание листвы наносит прямой вред здоровью и лишает ваш участок ценной органики.