"Авито Авто" обновил сервис оценки стоимости автомобилей

Теперь сервис не только сравнивает стоимость машины с ценами на аналогичные автомобили, но и объясняет возможные причины разницы. Цена может попасть в одну из пяти категорий: "Сильно ниже рынка", "Ниже рынка", "Хорошая цена", "Отличная цена" или "Выше рынка".

Если стоимость автомобиля заметно ниже сопоставимых предложений, сервис рекомендует внимательнее проверить историю машины. На цену могут влиять участие в ДТП, использование автомобиля в каршеринге и другие особенности, которые не всегда указаны в объявлении.

В случае завышенной стоимости сервис, наоборот, показывает характеристики, которые могут объяснить разницу. Среди них – редкая комплектация, небольшой пробег или хорошее состояние автомобиля.

По данным опроса Авито Авто, 28% респондентов при выборе автомобиля с пробегом обращают внимание на соответствие его цены рыночному уровню. При этом объявления с ценой в рыночном диапазоне получают в среднем на 7% больше звонков.

Для оценки автомобилей алгоритм учитывает около 40 параметров, а база сервиса включает информацию примерно о 200 тысячах реальных сделок и 6 млн актуальных объявлений.

– Такой объем данных позволяет сопоставлять конкретный автомобиль с большим количеством предложений и учитывать широкий набор факторов, которые влияют на его стоимость, – рассказал руководитель направления частных пользователей "Авито Авто" Андрей Тумкин.

Кроме того, в выдаче объявлений появился фильтр "Рыночная цена". С его помощью можно отбирать автомобили, исключая предложения с завышенной стоимостью или ценой значительно ниже рынка. Это позволяет быстрее найти подходящие варианты и не тратить время на ручное сравнение стоимости каждого автомобиля с аналогичными предложениями.