Приставы нашли способ разбудить совесть кузбассовца и вернуть 5,5 миллионов

Как сообщает ГУ ФССП по Кузбассу, в отделе судебных приставов по Центральному району Новокузнецка находилось исполнительное производство о взыскании ущерба, причинённого преступлением. По данным ведомства сумма долга составляла больше 5,4 миллиона рублей.

Должник не погасил задолженность добровольно. Тогда пристав принял меры, чтобы выяснить его имущественное положение.

– В собственности мужчины выявлена квартира, на которую был наложен арест, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

После независимой оценки должнику объяснили: если он не заплатит, имущество передадут на торги, а вырученные деньги направят взыскателю. После этого новокузнечанин погасил долг в полном объёме. Средства уже направлены взыскателю.

Напомним, кузбасские приставы умеют не только взыскивать миллионы, но и идти на хитрости ради должников. Ранее VSE42.RU рассказывал, как в Новокузнецке пристав притворился сотрудником цветочного магазина, чтобы найти злоумышленницу.