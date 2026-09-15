Приставы в Кузбассе пообещали женщине цветы и арестовали её

Как сообщает УФССП по Кузбассу, в отделе судебных приставов по Новоильинскому району Новокузнецка находилось пять исполнительных производств о взыскании алиментов. Женщина долго уклонялась от выплат, и найти её не удавалось.

Во время розыскных мероприятий пристав получил номер телефона должницы. Он позвонил ей и представился работником цветочного магазина – сказал, что на её имя якобы оформлена доставка букета.

– Женщина поверила и назвала адрес, куда нужно привезти цветы, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Когда приставы приехали по этому адресу, дверь открыла сама должница. За неуплату алиментов на неё составили пять протоколов. Суд назначил 10 суток административного ареста. Кроме того, за воспрепятствование работе пристава женщину оштрафовали на тысячу рублей.

Напомним, кузбасским приставам не впервой идти на хитрости ради поимки должников. Ранее VSE42.RU рассказывал как кузбасские приставы стали "супершпионами" для поимки хитрого злоумышленника.

А в Белове развернулась настоящая охота на двух алиментщиков. Один из которых, увидев приставов, рванул в поле, и думал, что его спасет уличный туалет.