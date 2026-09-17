Неожиданный камбэк: звезда "Слова пацана" выпустил трек на английском

Премьера англоязычной композиции One Sky состоялась в рамках МФМ-2026 в Екатеринбурге. Как объяснил Леон Кемстач, трек создавался специально для видеоработы российской делегации.

– Это песня с расчетом на клип, который мы представили от лица всей нашей делегации, – рассказал он.

Премьерный показ видеоработы прошел на площадке VK во время фестиваля. Сам артист в интервью молодежному проекту "ВЗУМЕ" признался, что музыка всегда занимала важное место в его жизни, однако долгое время он откладывал возвращение к этому направлению.

– Я очень люблю музыку, я с детства ею занимался и всегда как-то это откладывал. У меня выходил альбом, но я не сильно вкладывал в своё время в промо… Но я думаю, что арт-мастеры дали мне такой хороший пинок для того, чтобы заново это начать, – поделился артист.

При этом актер считает музыку и кино разными, но тесно связанными направлениями творчества. Об этом пишет Properm.ru.