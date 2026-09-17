В Кузбассе построят новую школу: что известно

В соцсетях губернатора Кузбасса Ильи Середюка подписчица спросила о строительстве школы в микрорайоне "Берёзовая роща" г. Новокузнецка. Женщина рассказала, что район активно заселяется семьями с детьми, а родителям приходится каждый день возить их в школы подальше.

В городской администрации ответили, что земельный участок под новую школу в "Берёзовой роще" уже определён и сформирован. Сейчас проектный институт "КузбассПроект" занимается предпроектными работами. Специалисты готовят схемы планировочной организации участка и поэтажные планы.

После этого администрация Новокузнецка проведёт инженерные изыскания и государственную экспертизу – они нужны для проектирования школы.

Следующий шаг – обращение в правительство Кузбасса. Власти планируют включить проектирование и строительство школы в программу "Развитие системы образования Кузбасса".

Но с ремонтом и строительством школ в Кузбассе не всё гладко. Ранее VSE42.RU рассказывал, что в Шерегеше затянулся капремонт школы №11.

Также известно, что с 1 сентября во всех школах ввели официальный запрет на гаджеты.