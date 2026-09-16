«Денежный кофе» с корицей свел всех с ума: как он "притягивает" деньги

Жители Москвы и Подмосковья массово делятся необычной и милой эзотерической практикой – рецептом четвергового "денежного кофе" с корицей. Так, по утверждениям пользователей, по четвергам нужно готовить кофе с щепоткой корицы, размешать строго по часовой стрелке, произнести фразу о "расширении финансовых потоков" и представить конкретную сумму. Напиток должен быть без молока, сливок и сахара.

С четвергом обряд связывают через Юпитер – планету роста и изобилия; в латинском названии дня закреплено имя этого божества. Корицу в мифах упоминают рядом с Фениксом, поэтому пряность стали ассоциировать с обновлением. Широкое распространение практика получила благодаря эзотерическим блогам и соцсетям.

Кризисный психолог Ирина Шумская объясняет интерес к ритуалам потребностью в предсказуемости, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru. Доходы меняются, расходы возникают неожиданно, а накопление крупной суммы требует времени. Осмысленное повторяющееся действие, по её словам, работает как якорь: снижает тревожность, даёт ощущение контроля и помогает удерживать внимание на цели.

Эксперт подчёркивает: польза появится, если за чашкой последует реальный шаг – перевод небольшой суммы на накопительный счёт, разбор недельных трат, отказ от лишней подписки. При этом важно отличать привычку от навязчивого поведения: безобидную традицию легко пропустить без страха, а сильная тревога из-за пропущенного действия – повод присмотреться к себе.

Отдельно приводятся медицинские данные: 2–3 г молотой корицы в день в течение 12 недель сопровождались снижением массы тела – за счёт чувствительности к инсулину и антиоксидантов.