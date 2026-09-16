Злостная месть с провалом в памяти: забывчивые кузбассовцы испортили чужое авто

В марте этого года в полицию Промышленновского округа обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные повредили колёса на его Hyundai. Ущерб составил около 25 тысяч рублей. Мужчина был уверен – это не случайность, а чей-то умысел.

Полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых – 20 и 23 лет. Против них возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.

Следователи выяснили, что оба фигуранта были пьяны и решили отомстить знакомому. Они порезали четыре шины на его машине. А вот объяснить, из-за чего вообще был конфликт, не смогли – забыли.

– При этом пояснить причину конфликта с потерпевшим они не смогли, поскольку забыли ее, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Во время расследования обвиняемые частично возместили ущерб. Дело направлено в суд. Им грозит до двух лет лишения свободы. Пока одни забывают, за что мстили, другие подсчитывают убытки.