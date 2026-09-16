Притягиваем любовь и деньги: три лунные даты осени‑2026

Первая важная дата – новолуние 10 октября в Весах, знаке партнёрства. День подходит для постановки целей, но не для крупных денежных операций: Луна идёт в 29‑м лунном дне, и сил у большинства мало.

На листе бумаги записывают реалистичную сумму, которую рассчитывают получить за месяц, и прячут листок в кошелёк. Там же составляют перечень качеств будущего партнёра – без имён и привязки к конкретному человеку, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на REGIONS.Ru.

Вторая точка – полнолуние 26 октября в 7:11 мск. Луна в Тельце, а знак связывают с накоплениями, поэтому период считают удачным для закрепления уже начатого, но не для новых проектов, займов и сделок. Вечером монету, которую носили с собой весь день, кладут на подоконник под лунный свет и оставляют до утра, после чего неделю не тратят.

Третья дата – новолуние 5 ноября в Скорпионе, в 00:14 мск. Желание формулируют в утвердительной форме, как уже исполнившееся, и убирают записку до следующего лунного цикла: сбылось – сжигают.

Отдельно астролог советует обряд на убывающей Луне: список страхов и старых обид сжигают на свече, затем умываются водой с солью. По её словам, ритуал лишь задаёт направление, а результат зависит от действий самого человека.