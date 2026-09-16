Поездка на чужом авто обернулась кузбассовцу в 800 тысяч

Промышленновский районный суд рассмотрел иск страховой компании "Абсолют Страхование" к местному жителю. По его данным, мужчина угнал автомобиль частной организации в Новосибирской области. Приговор Искитимского районного суда уже вступил в силу.

По данным ведомства, за рулём угнанной машины кузбассовец нарушил ПДД и врезался в фронтальный погрузчик. Автомобиль, застрахованный в "Абсолют Страховании", сильно пострадал.

– ООО "Абсолют Страхование" выплатило потерпевшему страховое возмещение в размере около 400 тыс. рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

После этого у компании появилось право требовать эти деньги с виновника.

Суд встал на сторону страховой. С кузбассовца взыскали 400 тысяч возмещения, ещё около 400 тысяч процентов за пользование чужими деньгами и 12 тысяч судебных расходов. Решение не обжаловали – оно вступило в силу.

Это уже не первый случай, когда кузбассовцы пытаются нажиться на страховых выплатах. Ранее VSE42.RU рассказывал о двух жителях Прокопьевска, которые провернули аферу на 3 млн с Toyota Camry.