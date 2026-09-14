Двое кузбассовцев хотели разбогатеть на пожаре: афера на 3 млн

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес приговор двум местным жителям – 35 и 36 лет. Их признали виновными в мошенничестве в сфере страхования.

По данным Прокуратуры Кемеровской области, мужчины договорились с неустановленным лицом и решили провернуть аферу: инсценировать поджог Toyota Camry 2019 года. Машина была в фактическом владении одного из них, а зарегистрирована на другого.

По версии следствия, 4 октября 2024 года владелец оставил автомобиль в безлюдном месте и уехал на день рождения к родственнику – так он готовил себе алиби. Там его уже ждал подельник, а их соучастник в это время поджёг машину.

На следующий день мужчины пришли в страховую и заявили о случае. Организация выплатила им 3,6 млн рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

В суде оба раскаялись и вернули страховой компании всю сумму. Суд назначил им штрафы – 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Кроме того, у осуждённых конфисковали смартфоны, которые использовались при совершении преступления. Их обратили в доход государства.

Дело в отношении третьего участника выделили в отдельное производство.