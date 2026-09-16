"Хотелось все бросить": нижегородский экс-капитан ХК "Торпедо" – о шоу "Титаны"

Нижегородский хоккеист признался, что после завершения карьеры ему не хватало соревнований и адреналина, поэтому он несколько лет пытался попасть на проект.

Спортсмен подавал заявку на каждый сезон "Титанов", но пройти отбор смог только с четвертой попытки. По его словам, он хотел не только принять участие в популярном шоу, но и проверить себя после ухода из профессионального спорта.

– После завершения карьеры мне, правда, не хватало в жизни соревновательного элемента. Очень надеялся попасть в это место, так как адреналина, прямо скажу, не хватало, – рассказал бывший капитан "Торпедо" в интервью NewsNN.

До съемок Потапов был уверен, что сможет справиться с большинством испытаний. Он следил за предыдущими сезонами, развивал выносливость и специально выполнял непривычные для себя упражнения.

Однако реальность оказалась намного тяжелее. Уже первые испытания в Колизее впечатлили хоккеиста физической подготовкой участников и уровнем конкуренции.

Главной сложностью, по его словам, стала непредсказуемость заданий. Участники не могли заранее подготовиться ко всему, поскольку искусственный интеллект каждый раз придумывал новые испытания, заставляя спортсменов выходить из привычных условий.

Особенно тяжело спортсмену пришлось во время одного из испытаний. В какой-то момент хоккеист впервые в жизни поймал себя на мысли, что больше не может продолжать.

– Было испытание, на котором я даже сказал сам себе, что не могу. Хотя ни разу в жизни себе этого не говорил. Правда, на этом проекте ты действительно хочешь все бросить, и даже не один раз, – рассказал он.

Несмотря на тяжелые моменты, хоккеист признается, что хотел бы снова поучаствовать в "Титанах".