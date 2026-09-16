Кузбасская фирма чуть не разорилась из-за одной "хитрой" женщины

Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть отдела МВД "Междуреченский" обратился сотрудник компании, которая занимается банкротством. Он рассказал, что из организации пропали деньги.

– Сумма причиненного ущерба составила более 500 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Полицейские из отделения экономической безопасности и противодействия коррупции вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя работница этой же компании.

По версии следствия, с февраля этого года женщина принимала деньги от клиентов и выписывала приходные кассовые ордера. Но часть средств она оставляла себе.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда кузбасские работники обворовывают своих работодателей. Ранее VSE42.RU рассказывал о 25-летней кемеровчанке, которая чуть не разорила стоматологию в городе.

А 42-летняя кассирша управляющей компании в Кемерове пошла ещё дальше – она инсценировала ограбление и спряталась в туалете.