Общество

Настоящий герой в юбке: школьница из Новокузнецка спасла пенсионерку от смерти

МЧС наградило школьницу из Новокузнецка за спасение пенсионерки от пожара в квартире.

МЧС Кузбасса поведало о геройском поступке школьницы из Новокузнецка. По их данным, Екатерина Панфетова – участница дружины юных пожарных школы №47 Новокузнецка. Однажды, возвращаясь из школы, она увидела дым из окна квартиры своей знакомой.

Внутри находилась пожилая женщина. Как сообщает ведомство, Екатерина не испугалась и не убежала. Она помогла пенсионерке сориентироваться в задымлённом помещении, вывела её на свежий воздух и проводила до машины скорой помощи.

За решительность, самообладание и неравнодушие школьнице вручили благодарственное письмо от начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

Награду передал замначальника пожарно-спасательного гарнизона Новокузнецка Роман Гайт.

– Такие ребята показывают, насколько важны ответственность, смелость и готовность прийти на помощь. Поступок Екатерины – достойный пример неравнодушия к чужой жизни, – отметил Роман Гайт заместитель начальника пожарно-спасательного гарнизона Новокузнецка.

Это не первый случай, когда кузбассовцы проявляют отвагу. Ранее VSE42.RU рассказывал о храбром кемеровчанине, который спас пенсионерку и поймал злоумышленника на самокате.

Фото: MAX | МЧС Кузбасса
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