Автохаб запустил ИИ-инструмент для продвижения автомобилей дилеров

"Автопилот продвижения" предназначен для дилеров, у которых на складе от 50 автомобилей. Он автоматизирует рутинные операции и упрощает ежедневное управление продвижением на платформе.

Новый инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов. Учитываются технические параметры автомобилей, цена, пробег, ликвидность, а также активность пользователей: просмотры, добавления в избранное, звонки и сообщения.

На основании этих данных ИИ-алгоритм определяет, какие объявления продвигать в первую очередь, и распределяет между ними бюджет. Помимо автоматического режима для всего склада, заявлена возможность настраивать продвижение отдельных объявлений или групп автомобилей по заданным критериям. Для холдингов предусмотрено управление несколькими дилерскими центрами с отдельными бюджетами и сравнением результатов.