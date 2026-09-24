Автохаб запустил ИИ-инструмент для продвижения автомобилей дилеров

Авито Авто сообщил о запуске инструмента "Автопилот продвижения". Он доступен для дилеров, работающих на платформе Автохаб и предназначен для автоматического распределения заданного дневного рекламного бюджета между объявлениями автомобилей.
"Автопилот продвижения" предназначен для дилеров, у которых на складе от 50 автомобилей. Он автоматизирует рутинные операции и упрощает ежедневное управление продвижением на платформе.
Новый инструмент на базе ML-алгоритмов анализирует склад дилера, срок размещения объявлений, рыночную ситуацию и предложения конкурентов. Учитываются технические параметры автомобилей, цена, пробег, ликвидность, а также активность пользователей: просмотры, добавления в избранное, звонки и сообщения.
На основании этих данных ИИ-алгоритм определяет, какие объявления продвигать в первую очередь, и распределяет между ними бюджет. Помимо автоматического режима для всего склада, заявлена возможность настраивать продвижение отдельных объявлений или групп автомобилей по заданным критериям. Для холдингов предусмотрено управление несколькими дилерскими центрами с отдельными бюджетами и сравнением результатов.
– Мы развиваем Автохаб как технологический инструмент для управления дилерским бизнесом, который помогает принимать решения на основе данных и сокращать объем ручной работы. Задача "Автопилота" – эффективнее распределять бюджет на продвижение: определять приоритетные автомобили и подбирать для них оптимальную интенсивность показов. Это подтверждает потенциал ИИ-инструментов для повышения эффективности продвижения без увеличения расходов, – комментирует Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления "Автохаб" в Авито Авто".