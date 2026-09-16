Жительница Кузбасса оказалась на операционном столе из-за гигантской миомы

Жительница Междуреченска узнала о новообразовании 10 лет назад, но не беспокоилась из-за небольших размеров.

– Когда со временем стал увеличиваться живот, списывала это на "возрастные" килограммы, – поделился министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

К врачам она обратилась только тогда, когда сильно заболела спина. МРТ показало, что миома давит на позвоночник.



Пациентку направили в гинекологическое отделение №1 областной больницы. Опухоль оказалась гигантской – 13 килограммов. Чем больше образование, тем больше сосудов его питают, поэтому врачам нужно было аккуратно отделить их, чтобы избежать кровотечения.



Медики провели ювелирную операцию и удалили миому, не задев соседние органы. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.



Министр напомнил: гинеколога рекомендуется посещать каждые полгода. Ранняя диагностика помогает избежать осложнений.