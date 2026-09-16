Тысячам кемеровских семей дали доступ к современному благу

В кузбасской столице ввели в эксплуатацию 43,7 км распределительных газопроводов, чтобы полностью запитать Южный, там установлены два газорегуляторных пункта, сообщает в среду "Газпром газораспределение Сибирь".

Новая система позволяет подключить к газу 1,8 тысячи домов. А с учётом предыдущих этапов – более 2,5 тысячи домов. Однако кемеровчане за газом не торопятся.

– По мере готовности потребителей наши специалисты оперативно подключают дома к сетевому газу. На сегодня подключены 147 домовладений, – сказал главный инженер компании Сергей Семянко.

Напомним, в октябре прошлого года в Кемерове провели газопровод в Красновку, техническая возможность подключения тогда появилась для 557 домовладений.

При этом не всегда догазификация идёт гладко. Недавно сообщалось, что ФАС засудила и оштрафовала "Газпром Газораспределение Сибирь" за то, что компания навязывала кузбассовцу дополнительные условия и затягивала подключение объекта к газу.