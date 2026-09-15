Около 5000 первоклассников в Кемерове получили от Билайна подарки с комплектами связи и сервисами безопасности

В комплект вошел сервис "Локатор": с его помощью родители могут видеть местоположение ребенка и получать уведомления о его перемещениях. "Виртуальный помощник" помогает блокировать мошеннические и спам-звонки, в том числе поступающие через мессенджеры, а также СМС с кодами авторизации во время разговора.

Для защиты ребенка в интернете предусмотрен "Детский режим интернета" – он фильтрует и блокирует сайты с опасным и нежелательным содержимым. Кроме того, даже при отрицательном балансе ребенок сможет оставаться на связи: пользоваться мессенджерами и совершать звонки внутри сети Билайна.

Основу комплекта составляет СИМ-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ). Она включает 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные мессенджеры и звонки внутри сети Билайна, а также 50 СМС в месяц. При своевременной оплате подписки объем интернет-трафика увеличивается еще на 10 ГБ. Данный тариф, как и остальные в Билайне, работает по принципу конструктора: можно гибко настроить объем минут и мобильного интернета под свои задачи.

Первоклассники также получили бесплатные доступы к подписке "Книги Билайн" с электронными и аудиокнигами и премиум-подписке для изучения английского языка в игровой форме в сервисе Simpler (Симплер).

В подарок вошли и школьные принадлежности – папка для тетрадей, тетрадь и стикерпак. Комплекты для первоклассников были вручены непосредственно детям и их родителям.

Родители могут активировать СИМ-карту как самостоятельно, так и с помощью сотрудника в офисе Билайна. Для самостоятельной активации необходимо иметь стабильный интернет и подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Подробнее об акции "Подпишись на пятерки" и ее подключении можно прочитать здесь.

В Подарочный набор включена сим-карта с подпиской bee SUPER START (бии СУПЕР СТАРТ), действующей на 15.05.2026. Для активации сим-карты необходимо заключить договор об оказании услуг связи и пополнить её баланс на 250 ₽. Предложение действительно для абонентов билайн, участвующих в акции "Дай пять!" и действует в домашней сети билайн, кроме Чукотского АО. Сроки подключения к акции, территория условия и подробнее – на beeline.ru. Организатор акции ПАО "ВымпелКом". Услуги связи по подписке предоставляются на платной основе. В рамках комплекта первоклассника сервисы "Локатор" и "Книги Билайн", а также премиум доступ к Simpler предоставляются бесплатно. Бесплатное предоставление подписки Premium (Премиум) в приложении Simpler (Симплер) 18+, приложения Локатор 18+ и приложения книги билайн 18+ недоступно при переносе на сим-карту номера другого оператора.