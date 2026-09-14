"Вот и культура": кемеровчанку удивил неожиданный "перфоманс" в центре города

В центре Кемерова неизвестные облили желтой краской мотоцикл BMW. Фото в редакцию VSE42.RU прислала читательница.

По словам кемеровчанки, она заметила разрисованный транспорт вчера, 13 сентября, возле дома на Притомской Набережной. Кто и зачем устроил такую "акцию", неизвестно.

Особенно странно ситуация выглядит на фоне места происшествия. Мотоцикл стоял в центральной части города, неподалеку от культурного кластера.

– Самое забавное, что это центр города. Рядом культурный кластер, ну вот культура, – с иронией отметила кемеровчанка.

К слову, это не единственная странная история с транспортом и краской в областном центре. Ранее инспекторы ДПС остановили водителя, который закрасил белой краской часть символов на госномере автомобиля, чтобы обмануть дорожные камеры.