Ставка 14% замерла: как россиянам выгодно приумножить сбережения

В минувшую пятницу, 11 сентября, Банк России решил сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Цикл снижения был прерван, пишет URA.RU.

В связи с этим экономист Максим Чирков в беседе с изданием "Радио 1" дал россиянам три практические рекомендации:

• Открывайте вклады. Сейчас это максимально выгодно. Текущие ставки по банковским депозитам превышают реальную инфляцию в два и более раза.

• Присмотритесь к гособлигациям. Это безопасная альтернатива вкладам. Государственные бумаги дают сопоставимую доходность при минимальных рисках.

• Ограничьте кредитную нагрузку. Заемные деньги остаются дорогими. Тщательно просчитывайте риски и не берите кредиты в надежде на скорое рефинансирование – быстрого снижения ставок может не произойти.