Переднеприводный TENET T8 доступен в ТЕНЕТ Ай-Би-Эм Юг в Кемерове

Новая версия – пятиместная. Она рассчитана на тех, кому важны простор, комфорт и практичность в ежедневных поездках. Вместо третьего ряда здесь просторный второй ряд, а объем багажника составляет 889 литров. При сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1930 литров. Такой формат особенно удобен для города, семейных поездок, путешествий и перевозки крупных вещей.

Одно из заметных нововведений – голосовой помощник. Управлять функциями автомобиля теперь можно голосом, что позволяет меньше отвлекаться от дороги.

Под капотом – 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле – 7,7 литра на 100 км. Предусмотрены три режима движения: "Эко", "Стандарт" и "Спорт".