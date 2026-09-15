Переднеприводный TENET T8 доступен в ТЕНЕТ Ай-Би-Эм Юг в Кемерове

В кемеровском дилерском центре TENET на Терешковой, 62 уже можно лично познакомиться с пятиместной версией кроссовера, оценить её оснащение и проверить автомобиль в движении.
Новая версия – пятиместная. Она рассчитана на тех, кому важны простор, комфорт и практичность в ежедневных поездках. Вместо третьего ряда здесь просторный второй ряд, а объем багажника составляет 889 литров. При сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1930 литров. Такой формат особенно удобен для города, семейных поездок, путешествий и перевозки крупных вещей.
Одно из заметных нововведений – голосовой помощник. Управлять функциями автомобиля теперь можно голосом, что позволяет меньше отвлекаться от дороги.
Под капотом – 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 186 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле – 7,7 литра на 100 км. Предусмотрены три режима движения: "Эко", "Стандарт" и "Спорт".
Уже в комплектации "Актив" в автомобиле TENET T8 производитель предлагает следующее оснащение: мультимедийный экран 15,6 дюйма, цифровую приборную панель 10,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, панорамный обзор 540°, шесть подушек безопасности, электрорегулировки передних сидений и 18-дюймовые легкосплавные диски.
Стоимость пятиместного TENET T8 начинается от 2 899 000 рублей*. В дилерском центре доступны выгодные условия на покупку автомобиля, а также выгоды при сдаче автомобиля в Трейд-ин.
Познакомиться с автомобилем можно в дилерском центре TENET Ай-Би-Эм Юг: Кемерово, ул. Терешковой, 62. Здесь уже можно записаться на тест-драйв переднеприводного TENET T8 и оценить автомобиль в движении.
Официальный дилер TENET АЙ-БИ-ЭМ ЮГ,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 62
Канал в МАХ
*Предложение действительно в период с 01.09.2026 г. до 31.10.2026 г. Подробности уточняйте у менеджеров автосалона. Не оферта.
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