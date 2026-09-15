Губернатор Кузбасса поздравил с днём рождения Бессмертных

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил с днём рождения Александра Бессмертных – уроженца Берёзовского, серебряного призёра зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам, трёхкратного серебряного призёра чемпионатов мира, призёра этапов Кубка мира и чемпионата мира среди молодёжи.

– Александр – настоящий пример кузбасского характера: трудолюбия, силы духа и стремления к победе, – подчеркнул глава региона.

Прорывному кузбассовцу исполнилось во вторник 40 лет.

Бессмертных возглавляет кузбасскую федерацию лыжных гонок и проводит занятия в лыжном клубе. Выдающийся спортсмен продолжает развивать спорт и передавать опыт молодому поколению.

Напомним, в канун Нового года Александр Бессмертных устроил в Кемерове заезд Дедов Морозов и Снегурочек, восхищая всех случайных прохожих.