Прогноз на 16 сентября в Кузбассе - чего ждать от погоды

Синоптики Кемеровского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на завтра, 16 сентября. Судя по всему, в Кузбассе станет еще прохладнее. Кроме того, начнутся дожди.

Так, ночью 16 сентября в регионе прогнозируется +8, +13ºС, днем +14, +19ºС. Ветер налетит юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 13 м/с ночью и до 17 м/с – днем. Пройдут дожди и грозы.

В Кемерове ночью 16 сентября будет +9, +11ºС, днем +14, +16ºС. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость которого ночью составит 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Напомним, ранее синоптики также делились прогнозом на ближайшие дни в Кузбассе.