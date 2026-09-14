До +2: резкое похолодание и дожди обрушатся на Кузбасс - прогноз недели

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Кузбассе. Так, согласно обновленным данным, уже совсем скоро в регионе станет прохладно и дождливо – грядет осенняя погода.

Ночью во вторник, 15 сентября, будет +8, +13ºС, местами +2, +7ºС, днем +18, +23ºС, местами +12, +17ºС. Пройдут небольшие и кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ожидаются туманы. Ветер налетит юго-западный с порывами днем до 16 м/с.

Ночью 16 сентября прогнозируется +8, +13ºС, днем +14, +19ºС. Снова ожидаются небольшие, местами умеренные, дожди, ночью местами грозы. Ветер сменится на западный с порывами днем до 18 м/с.

В четверг, 17 сентября, ночью в Кузбассе ожидается +7, +12ºС, днем +14, +19ºС. Снова пройдут небольшие, местами умеренные, дожди. Ветер прогнозируется северо-западный с порывами до 13 м/с.