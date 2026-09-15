Пьяная "террористка" из Кузбасса взбудоражила спецслужбы "бомбой" в школе

Тайгинский городской суд рассмотрел дело местной жительницы. Её обвиняли в ложном сообщении о готовящемся взрыве в школе.

Как установил суд, женщина была пьяна, когда трижды позвонила в службу 112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу Тайги.

– Анонимно она сообщила о якобы готовящемся теракте в школе, в том числе заявила, что заложила там бомбу, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Полицейские приехали на место и проверили здание. Ни взрывчатки, ни взрывных устройств не нашли. Сообщение оказалось ложным.

Из-за звонков отвлекли силы правоохранителей и экстренных служб, сорвали работу школы и нанесли материальный ущерб отделению МВД по Тайгинскому округу.

В суде женщина полностью признала вину. Суд учёл характер преступления, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. Наказание – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу.