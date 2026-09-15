Мода циклична: в Екатеринбурге на фестивале молодежи прошел показ в стиле ретро

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют десять тысяч молодых лидеров из России и 191 зарубежной страны. Одной из основных площадок стал Центральный парк имени Маяковского.

Шоу-показ "Код народа" объединил дизайнеров из разных регионов, которые показали, как национальные костюмы, традиционные орнаменты и ретромотивы звучат в современной моде. Открывала показ Авито с визуальным путешествием через фестивали молодежи и студентов 1957, 1985 и 2026 годов.

Стилисты использовали одежду и аксессуары 1950–1980-х годов, купленные на ресейле. Критериями отбора стали уникальность вещей и соответствие современным тенденциям. Погрузиться в эпохи помогла музыка тех лет в современной обработке, а визуальным сопровождением стала подборка фото и видеохроники из архивов ТАСС.

По данным Авито, почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем самые активные покупатели – молодежь 18–34 лет. За последние годы вырос интерес и к советским вещам: этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза, мужской – в 2,4 раза, а советских игрушек – почти в 3,5 раза.

Одним из ярких образов показа стала голубая джинсовая куртка с коллекционными значками и светлые джинсы. Деним стал популярен в СССР после фестиваля 1957 года, а значки были символом дружбы – участники обменивались ими, и куртка становилась хранителем истории встреч.