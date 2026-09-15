Общество

Рост зарплат или двойная работа: что скрывают новые оклады россиян

Основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор сообщил, что зарплаты в России растут, но неравномерно.

В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что тренд на повышение зарплат в стране сохранится в ближайшие 3–5 лет. Однако прибавку ощутят далеко не все из-за сильного разрыва между регионами и отраслями.

Ключевые изменения:

  • Смена приоритетов. Самый активный рост доходов сместился от курьеров и таксистов к инженерам и специалистам военно-промышленного комплекса. Страна активно расширяет производственные мощности.
  • Развитие регионов. Местные предприятия начали предлагать конкурентные условия. Переезд в столицу ради высокого заработка теряет актуальность.
  • Борьба за кадры. Острый дефицит персонала и повышение МРОТ вынуждают бизнес пересматривать зарплатные фонды в пользу работников.

Скрытые проблемы:

  • Инфляция. Номинальный рост цифр в расчетном листе часто не улучшает реальное благосостояние из-за роста цен и обязательных расходов.
  • Переработки. Из-за кадрового голода сотрудникам нередко приходится выполнять двойной объем работы.
  • Отставание МРОТ. Официальный минимальный размер оплаты труда по-прежнему не покрывает реальные запросы населения.

Фото: VSE42.RU
 Виктор Гор  деньги  зарплаты  кадры  Россия  сотрудники Облако тегов