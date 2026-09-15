Основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор сообщил, что зарплаты в России растут, но неравномерно.
В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что тренд на повышение зарплат в стране сохранится в ближайшие 3–5 лет. Однако прибавку ощутят далеко не все из-за сильного разрыва между регионами и отраслями.
Ключевые изменения:
- Смена приоритетов. Самый активный рост доходов сместился от курьеров и таксистов к инженерам и специалистам военно-промышленного комплекса. Страна активно расширяет производственные мощности.
- Развитие регионов. Местные предприятия начали предлагать конкурентные условия. Переезд в столицу ради высокого заработка теряет актуальность.
- Борьба за кадры. Острый дефицит персонала и повышение МРОТ вынуждают бизнес пересматривать зарплатные фонды в пользу работников.
Скрытые проблемы:
- Инфляция. Номинальный рост цифр в расчетном листе часто не улучшает реальное благосостояние из-за роста цен и обязательных расходов.
- Переработки. Из-за кадрового голода сотрудникам нередко приходится выполнять двойной объем работы.
- Отставание МРОТ. Официальный минимальный размер оплаты труда по-прежнему не покрывает реальные запросы населения.
Фото: VSE42.RU