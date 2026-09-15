Инцидент на Кемеровском вокзале взбудоражил полицию Сибири

Как сообщает транспортная полиция Сибири, в дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что на автовокзале Кемерова у неё пропал смартфон стоимостью больше трёх тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в зале ожидания местный житель заметил телефон, лежащий на стойке для зарядки. После чего забрал устройство и ушёл. Он планировал продать гаджет и потратить деньги на свои нужды.

Сотрудники уголовного розыска кузбасского ЛУМВД задержали подозреваемого – им оказался 53-летний кемеровчанин.

– В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице, – отметили в Транспортной полиции Сибири.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело за кражу, и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, это не первый случай, когда в Кузбассе ловят любителей поживиться чужим добром. Совсем недавно в Прокопьевске задержали мужчину, который вынес из супермаркета 11 кг тихоокеанского деликатеса.