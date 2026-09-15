Общество

Инцидент на Кемеровском вокзале взбудоражил полицию Сибири

В Кемерове на автовокзале украли телефон, оставленный на зарядке.

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Как сообщает транспортная полиция Сибири, в дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что на автовокзале Кемерова у неё пропал смартфон стоимостью больше трёх тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в зале ожидания местный житель заметил телефон, лежащий на стойке для зарядки. После чего забрал устройство и ушёл. Он планировал продать гаджет и потратить деньги на свои нужды.

Сотрудники уголовного розыска кузбасского ЛУМВД задержали подозреваемого – им оказался 53-летний кемеровчанин.

– В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице, – отметили в Транспортной полиции Сибири.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело за кражу, и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, это не первый случай, когда в Кузбассе ловят любителей поживиться чужим добром. Совсем недавно в Прокопьевске задержали мужчину, который вынес из супермаркета 11 кг тихоокеанского деликатеса.

Видео: MAX | Транспортная полиция Сибири
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