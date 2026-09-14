Украл 11 кг лосося: серийный рыбный вор устроил беспредел в Кузбассе

Все произошло в магазине на улице Гайдара в Прокопьевске. Мужчина дождался, когда продавец отвлечется на покупателей, подошел к холодильнику с рыбной продукцией и сложил 11 упаковок свежемороженого лосося в пакет. После этого он вышел из магазина.

Общая стоимость рыбы превышала 20 тысяч рублей. Украденный лосось мужчина продал за 10 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли вора и задержали его. Им оказался 44-летний житель Киселевска, который уже был судим за похожие преступления.

В отношении него возбудили уголовное дело за кражу. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

– В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению 12 аналогичных преступлений, сумма ущерба по которым составила более 70 000 рублей, – сообщает полиция Кузбасса.

Как уточнили журналисту VSE42.RU в ведомстве, предыдущие 12 преступлений тоже были связаны с кражей рыбной продукции.

Похожая ситуация произошла в Ленинске-Кузнецком – ранее судимый кузбассовец украл мясо и шашлык из магазина.