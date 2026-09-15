Не спешите покупать новый iPhone 18: главные секреты умной экономии

В беседе с изданием "Газета.Ru" руководитель направления бытовой техники и электроники в Мегамаркете Владимир Викторов рассказал, что оптимальное время для покупки iPhone 18 и iPhone Duo – октябрь и ноябрь. В период осенних распродаж (11.11, "Черная пятница") магазины предложат лучшие скидки. Если передовой процессор и улучшенная камера не критичны, после старта продаж выгодно купить iPhone предыдущего поколения.

Также специалист оценил выбор между Pro и Pro Max. Технически модели идентичны (чип A20 Pro, камера 48 Мп). Версия Pro подойдет для любителей компактности. Pro Max стоит брать для частой работы, игр и просмотра видео.

– Покупать версии с памятью 1 или 2 ТБ имеет смысл в основном тем, кто регулярно снимает объемные фото и видео и хранит их на устройстве, – передает СМИ слова эксперта.

Вместе с тем он объяснил, кому подойдет складной iPhone Duo. Смартфон с двумя экранами (5,4 и 7,6 дюйма) идеален в качестве замены планшету. Для обычных звонков и соцсетей переплачивать за такой формат нецелесообразно.

Ранее в издании URA.RU сообщали, что в РФ открыли предзаказ на новый iPhone. Стоимость смартфонов начинается от 200 тысяч рублей, а срок поставки может занять до восьми недель.