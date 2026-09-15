Мама разрешила: в Кузбассе подросток разбился на питбайке

В Новокузнецке судили 46-летнюю женщину. Её сын – 16-летний подросток – разбился на питбайке, потому что мать разрешала ему кататься без прав, сообщает прокуратура Кемеровской области.

По версии следствия, с июня 2025 года женщина систематически давала сыну питбайк MotoLand WRX 250 KT. Прав у парня не было. Но мать не запрещала ему гонять по Новокузнецкому округу, в том числе по дорогам общего пользования.

Это закончилось аварией. 10 июня 2026 года подросток не уступил дорогу встречной машине и врезался в неё. В ДТП он получил лёгкие травмы.

На суде женщина признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Питбайк конфисковали.

В Следственном комитете напомнили: если родители покупают детям мотоциклы и разрешают ездить без прав, это не просто безответственность. Это уголовная статья.