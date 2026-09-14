В Кузбассе продавец мебели дорого заплатил за свои обещания

Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем 12 октября 2025 года и сразу полностью оплатила кухонный гарнитур – 298 тысяч рублей.

– Согласно условиям заключенного договора, предварительно оплаченный потребителем предмет мебели должен был быть доставлен в течение 97-ми рабочих дней, т.е. не позднее 10.03.2026, – сообщает Роспотребнадзор Кузбасса.

Однако срок прошел, а кухни не было. Покупательница потребовала расторгнуть договор и вернуть ей деньги. Продавец несколько раз обещал все исправить, но свои обещания так и не выполнил.

Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подали иск в Яшкинский районный суд, чтобы защитить ее права.

В итоге суд встал на сторону покупательницы. Теперь продавец должен выплатить ей 632,92 тысячи рублей.

В эту сумму вошли почти 298 тысяч рублей за так и не доставленную кухню, 107,28 тысячи рублей неустойки, 10 тысяч рублей за моральный вред, еще 207,64 тысячи рублей штрафа за отказ добровольно вернуть деньги и 10 тысяч рублей судебных расходов.

Решение суда уже вступило в законную силу.