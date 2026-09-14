Разбитый гаджет и кража в школе: кто должен возместить ущерб

Гардеробные секреты: куртка – отдельно, карманы – отдельно.

По статье 924 ГК РФ, администрация отвечает за сохранность вещей, сданных в гардероб. Если исчезла сама куртка – школа обязана возместить её стоимость.

А вот с содержимым карманов всё сложнее. Чтобы взыскать деньги за украденный из пуховика телефон, родителям придётся доказать, что он действительно там лежал, и что школа ненадлежащим образом организовала хранение. Без этих доказательств претензии к школе юридически необоснованны.

Кто платит за разбитый гаджет?

Если один ученик разбил телефон другому на улице – платят родители виновника (ст. 1073 ГК РФ).

Но ситуация меняется, если инцидент произошёл в школе во время урока или перемены. В этот момент дети находятся под надзором педагогов. Если школа не сможет доказать, что обеспечила должный контроль за учениками, платить за разбитый экран придётся из бюджета образовательного учреждения.

Иначе закон смотрит на забытые вещи. Если школьник оставил гаджет на парте или подоконнике, откуда его украли, вины администрации в этом нет. Ответственность ляжет на самого воришку или его законных представителей.

Что делать родителям потерпевшего?

Адвокат рекомендует не поддаваться эмоциям, а действовать по чёткому алгоритму:

Незамедлительно подать администрации письменное заявление о проведении служебной проверки.

Потребовать изъять и сохранить записи с камер видеонаблюдения.

Подготовить чеки или электронные квитанции, подтверждающие стоимость вещи.

Только собранная доказательная база поможет справедливо определить, кто возместит ущерб: школа, родители виновника или сам нарушитель, пишет PROKUZBASS.RU.