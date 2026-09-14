В Новокузнецке появилась новая зеленая зона

Новая зеленая зона появилась в Заводском районе Новокузнецка. Ветераны и сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК высадили 30 молодых лип, которые дополнят входную группу Сада металлургов.
Компания последовательно занимается озеленением в рамках программ благоустройства и лесовосстановления. Один из примеров – липовая аллея на улице Тореза, которую формировали несколько лет. Сегодня это уютная пешеходная зона у памятника Воину созидателю, Культурного центра ЕВРАЗ ЗСМК и администрации района. За последние три года при поддержке компании в Кузбассе высажено более 6 тыс. деревьев.
– Для нас важно, чтобы город, где живут и работают наши сотрудники, становился комфортнее и красивее. Компания и дальше будет поддерживать экологические проекты в регионах присутствия, – подчеркнула главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.