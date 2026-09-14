Рабочий погиб в шокирующей аварии с фурой в Кузбассе – машина всмятку

Вечером в воскресенье, 13 сентября, в Краснобродском произошла шокирующая авария. Судя по кадрам из соцсетей, автомобиль превратился в груду металла, а внутри находился мужчина в спецодежде.

В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru сообщили, что 35-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте.

В ГИБДД Кузбасса нам рассказали, что трагедия произошла около 20:30 на 6-м километре автодороги Карагайла – Трудармейский – Михайловка в Прокопьевском округе.

– Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21154" совершил наезд на стоящий грузовой седельный тягач "КамАЗ" с полуприцепом, – сказали в ГАИ.

Погиб водитель ВАЗа.

ГИБДД призывает кузбассовцев по возможности не ездить ночью на трассах. Также советует обеспечить хорошую видимость через лобовое стекло, соблюдать дистанцию и боковой интервал.