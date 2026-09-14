Соцсети: кузбасских студентов-медиков погнали на улицу полчища кровожадных паразитов

Общежитие Анжеро-Судженского медицинского колледжа столкнулось с нашествием клопов. Один из студентов попросил распространить эту информацию. По его словам, после того как история стала известна, ничего не изменилось – дезинсекторов так и не пригласили.

– Наш фельдшер и дежурная по общежитию проверили помещения, выгнали людей из тех комнат, где их находили. Дали большие пакеты со словами: "Собирайте вещи и уезжайте". На вопрос, куда уезжать людям, которые живут далеко и должны покупать билеты за пару дней до выезда, они молчат, – написал автор в паблике "Инцидент Кузбасс".

Молодые люди теперь ищут, где переночевать, и ломают голову, как добираться до учёбы, пока в комнатах будет идти обработка.

Какой смысл проверять несколько комнат, если они явно переползут по всему общежитию? – недоумевает автор публикации.

В медицинском колледже дали свой комментарий. Там сообщили, что 25 августа в общежитие приезжали сотрудники службы дезинфекции с плановым визитом.

– По результатам санитарно-биологического обследования синантропные членистоногие (в том числе тараканы и клопы) не обнаружены, – говорится в ответе.

При этом после жалоб жильцов 14 сентября в общежитии всё же проведут профилактические работы: энтомологическое обследование и дезинсекцию. После обработки комнаты нужно закрыть на 4–6 часов, затем проветрить и сделать влажную уборку. Обработку начнут утром, а вечером студенты смогут вернуться. На время работ им выделят учебные классы.

Также в колледже опровергли информацию о принудительном выселении.