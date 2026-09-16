Авито Спецтехника и Минпромторг РФ запустили сериал об отечественной спецтехнике

Проект реализован при поддержке Минпромторга России и направлен на поддержку отечественного машиностроения. Это один из ключевых элементов совместной работы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в июне 2025 года.

Рынок спецтехники активно переходит в онлайн: более 65% покупателей ищут технику через интернет, каждая третья сделка совершается онлайн. Сегодня 13% рынка продается на Авито (пять лет назад – 2–3%).

Сериал показывает машиностроение изнутри и помогает разобраться, как устроены машины, какие технологии используются и для каких задач они предназначены.

– Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодёжи, стоящей перед выбором профессионального пути, – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Линия сборки" расскажет о самых передовых отечественных разработках в части самоходной техники. В каждой серии расскажут об очередном достижении машиностроителей, инженеров и конструкторов. Ведущие пройдут весь путь создания машины на предприятии. Процессы объясняются простым языком.

Съёмки прошли в Челябинской, Самарской, Ростовской, Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах. Участники: "ДСТ-УРАЛ", "Сеспель", "Пегас-Агро", ООО "Роботех", "Пневмостроймашина", ГК Ростсельмаш, ГАЗ и "Меркатор Калуга".

Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники: ключевые характеристики, задачи и параметры.