Авито Спецтехника и Минпромторг РФ запустили сериал об отечественной спецтехнике

Авито Спецтехника и Минпромторг России запустили документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. Премьера состоялась 10 сентября на российских платформах. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими.
Проект реализован при поддержке Минпромторга России и направлен на поддержку отечественного машиностроения. Это один из ключевых элементов совместной работы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в июне 2025 года.
Рынок спецтехники активно переходит в онлайн: более 65% покупателей ищут технику через интернет, каждая третья сделка совершается онлайн. Сегодня 13% рынка продается на Авито (пять лет назад – 2–3%).
Сериал показывает машиностроение изнутри и помогает разобраться, как устроены машины, какие технологии используются и для каких задач они предназначены.
– Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодёжи, стоящей перед выбором профессионального пути, – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Линия сборки" расскажет о самых передовых отечественных разработках в части самоходной техники. В каждой серии расскажут об очередном достижении машиностроителей, инженеров и конструкторов. Ведущие пройдут весь путь создания машины на предприятии. Процессы объясняются простым языком.
Съёмки прошли в Челябинской, Самарской, Ростовской, Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах. Участники: "ДСТ-УРАЛ", "Сеспель", "Пегас-Агро", ООО "Роботех", "Пневмостроймашина", ГК Ростсельмаш, ГАЗ и "Меркатор Калуга".
Отдельная часть каждого выпуска посвящена выбору спецтехники: ключевые характеристики, задачи и параметры.
– Авито Спецтехника вышла за рамки цифровой витрины и стала технологическим партнёром индустрии, который помогает делать рынок более прозрачным и безопасным, а технику – доступнее для бизнеса. Авито находится непосредственно в точке встречи производителей, продавцов и покупателей. Мы видим, какие машины ищет бизнес, какие предложения появляются на рынке и как меняется спрос. Такие данные помогают производителям лучше понимать, какая техника наиболее востребована здесь и сейчас, – рассказал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.
Он добавил, что сегодня технологии дают бизнесу новые возможности для повышения эффективности: современные машины позволяют автоматизировать процессы, увеличивать производительность, точнее выполнять задачи и оптимизировать затраты. Проект "Линия сборки" позволяет показать разработки широкой аудитории и поддержать интерес к российскому машиностроению.