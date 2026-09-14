Осенью автомобили часто расходуют больше топлива, но причина кроется не в холодной погоде. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" развенчивает популярный миф: автомобильная печка, в отличие от летнего кондиционера, не забирает мощность двигателя и не тратит лишний бензин.

Истинная причина осеннего перерасхода – изменение стиля вождения. Люди чаще спешат на работу и регулярно простаивают в пробках. Из-за серой и прохладной погоды водители начинают водить более нервно и резко жмут на педаль газа.

– Осенью человек где-то спешит, куда-то торопится быстрее доехать. На улице прохладно, серо, настроение другое – может быть нервный стиль вождения. Из-за этого расход бензина способен увеличиться, – отметил Славнов.

Главный вывод для водителя: чтобы избежать лишних трат на бензин осенью, достаточно отказаться от спешки, избегать резких разгонов и сохранять спокойный, плавный стиль вождения.