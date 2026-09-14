Общество

Осенний жор топлива: какая привычка за рулем незаметно опустошает бак

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал россиянам, как осенняя спешка за рулем заставляет вас переплачивать на заправке.

Осенью автомобили часто расходуют больше топлива, но причина кроется не в холодной погоде. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" развенчивает популярный миф: автомобильная печка, в отличие от летнего кондиционера, не забирает мощность двигателя и не тратит лишний бензин.

Истинная причина осеннего перерасхода – изменение стиля вождения. Люди чаще спешат на работу и регулярно простаивают в пробках. Из-за серой и прохладной погоды водители начинают водить более нервно и резко жмут на педаль газа.

– Осенью человек где-то спешит, куда-то торопится быстрее доехать. На улице прохладно, серо, настроение другое – может быть нервный стиль вождения. Из-за этого расход бензина способен увеличиться, – отметил Славнов.

Главный вывод для водителя: чтобы избежать лишних трат на бензин осенью, достаточно отказаться от спешки, избегать резких разгонов и сохранять спокойный, плавный стиль вождения.

Фото: VSE42.RU
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