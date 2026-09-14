В беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня",врач-невролог Светлана Александрова выделила две повседневные привычки, которые разрушают память, и назвала симптомы для срочного обращения к специалисту.

Главные враги памяти:

• Хронический недосып. Во сне мозг закрепляет полученную за день информацию. Привычка спать по шесть часов в сутки снижает концентрацию внимания и блокирует формирование новых воспоминаний.

• Многозадачность. Постоянное переключение между документами, фоновым видео и телефоном дробит внимание. Мозг не умеет обрабатывать данные параллельно. В результате информация усваивается поверхностно и не запоминается. Сам смартфон безопасен, вредна лишь привычка постоянно отвлекаться на него. Для сохранения памяти выполняйте задачи строго последовательно.

Когда необходимо обратиться к неврологу:

• Вы регулярно забываете недавние события и задаете одни и те же вопросы.

• Теряете ориентацию в хорошо знакомых местах.

• Испытываете трудности с привычной рутиной (оплата счетов, приготовление еды, использование бытовой техники).

• Изменения первыми замечают родственники, а вы их недооцениваете.

• Забывчивость сопровождается нарушениями речи, поведения или координации движений, передает REGIONS.Ru.