ЕВРАЗ ЗСМК ставит теплые остановочные павильоны для комфорта сотрудников и горожан

ЕВРАЗ ЗСМК направит более 60 миллионов рублей на обновление остановочных павильонов в районе промышленных площадок предприятия.
Всего установят 16 теплых павильонов на автобусных остановках и еще 13 открытых – на трамвайных. Конструкции из прочного поликарбоната уберегут от дождя, снега и ветра, а продуманное оснащение сделает ожидание транспорта комфортнее даже в сильные морозы.
Теплые павильоны оборудуют прозрачным остеклением с трех сторон, светодиодным освещением с датчиками "день-ночь" и потолочными инфракрасными обогревателями. Все приборы безопасны и защищены от влаги. Открытые павильоны также оснастят умными светильниками. Конструкция, закрытая сбоку и сзади, обеспечит защиту от непогоды.
Первый новый павильон уже появился на остановке на Космическом шоссе. Остальные конструкции подрядчик будет устанавливать поэтапно в течение года на строительной и рельсовой площадках комбината.
Новые остановки появятся в Заводском и Центральном районах Новокузнецка. Ими смогут пользоваться сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК и других предприятий, расположенных в промышленных зонах города.
– Компания уделяет приоритетное внимание комфорту и благополучию персонала. Нам важно, чтобы ожидание транспорта до и после работы было для металлургов комфортным, – подчеркнул начальник административно-хозяйственного управления ЕВРАЗ ЗСМК Олег Губарь.