ЕВРАЗ ЗСМК ставит теплые остановочные павильоны для комфорта сотрудников и горожан

Всего установят 16 теплых павильонов на автобусных остановках и еще 13 открытых – на трамвайных. Конструкции из прочного поликарбоната уберегут от дождя, снега и ветра, а продуманное оснащение сделает ожидание транспорта комфортнее даже в сильные морозы.

Теплые павильоны оборудуют прозрачным остеклением с трех сторон, светодиодным освещением с датчиками "день-ночь" и потолочными инфракрасными обогревателями. Все приборы безопасны и защищены от влаги. Открытые павильоны также оснастят умными светильниками. Конструкция, закрытая сбоку и сзади, обеспечит защиту от непогоды.