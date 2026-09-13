Бросились врассыпную: целое семейство медведей устроило забег в Новокузнецке

Хищников в очередной раз заметили в Кузбассе. На этот раз в Заводском районе Новокузнецка. Информация и видео появились сегодня, 13 сентября, в телеграм-канале "Новокузнецк 112".

На кадрах, снятых из машины, видно, как впереди по дороге бежит крупный хищник, предположительно медведица, а рядом с ней – два медвежонка. Через несколько секунд звери резко бросаются в разные стороны и скрываются с дороги.

– Целое семейство косолапых заметили в Заводском районе Новокузнецка 11 сентября, – написали в публикации.

Ранее мы сообщали о том, что медведи носятся по участкам кузбассовцев и до ужаса их пугают.