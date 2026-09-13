Происшествия

Соцсети: медведь носится по участкам кузбассовцев – видео

Очередной медведь хозяйничает на участке в Калтане. Кадры опубликовали в соцсетях.

Медведь пробежал по частному участку в Калтане. Хищника заметили в конце улицы Некрасова.

Кадры с камеры наблюдения появились ночью 13 сентября в телеграм-канале "Подслушано Осинники и Калтан". На видео видно, как медведь быстро пересекает территорию участка и скрывается из поля зрения камеры.

– Снова косолапый, – написали в публикации.

Это уже не первая встреча кузбассовцев с медведями. В последнее время косолапые регулярно выходят к населенным пунктам, разоряют пасеки и нападают на домашних животных. Жители в ужасе от наглости хищников.

Фото: magnific.com / vladimircech
Видео: тг / Подслушано Осинники и Калтан
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