Соцсети: медведь носится по участкам кузбассовцев – видео

Медведь пробежал по частному участку в Калтане. Хищника заметили в конце улицы Некрасова.

Кадры с камеры наблюдения появились ночью 13 сентября в телеграм-канале "Подслушано Осинники и Калтан". На видео видно, как медведь быстро пересекает территорию участка и скрывается из поля зрения камеры.

– Снова косолапый, – написали в публикации.

Это уже не первая встреча кузбассовцев с медведями. В последнее время косолапые регулярно выходят к населенным пунктам, разоряют пасеки и нападают на домашних животных. Жители в ужасе от наглости хищников.