С наступлением холодов резко снижается физическая активность. Люди реже гуляют на улице и чаще проводят время в закрытых помещениях – дома или в кафе. Одновременно растет тяга к калорийной пище для восполнения энергии.

Как отметила врач Сорока в беседе с "Радио 1", главная опасность кроется в незаметном переедании. Небольшой, но ежедневный профицит калорий за 2–3 месяца приводит к накоплению лишней массы тела. Сбросить этот вес к новогодним праздникам с помощью экстремальных диет будет сложно и вредно для здоровья.

Как избежать набора веса осенью: