Врач-терапевт Екатерина Сорока объяснила истинную причину осеннего набора веса. Дело не в замедлении метаболизма, а в изменении бытовых привычек.
С наступлением холодов резко снижается физическая активность. Люди реже гуляют на улице и чаще проводят время в закрытых помещениях – дома или в кафе. Одновременно растет тяга к калорийной пище для восполнения энергии.
Как отметила врач Сорока в беседе с "Радио 1", главная опасность кроется в незаметном переедании. Небольшой, но ежедневный профицит калорий за 2–3 месяца приводит к накоплению лишней массы тела. Сбросить этот вес к новогодним праздникам с помощью экстремальных диет будет сложно и вредно для здоровья.
Как избежать набора веса осенью:
- Одевайтесь по погоде и не отказывайтесь от активности на свежем воздухе.
- Контролируйте рацион и не заедайте осеннюю хандру выпечкой.
- Поддерживайте стабильный уровень питания и движения круглый год, избегая сезонных крайностей.