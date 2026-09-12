Общество

Почему осенью растут бока: врач назвала самую неочевидную причину набора веса

Врач-терапевт Екатерина Сорока объяснила истинную причину осеннего набора веса. Дело не в замедлении метаболизма, а в изменении бытовых привычек.

С наступлением холодов резко снижается физическая активность. Люди реже гуляют на улице и чаще проводят время в закрытых помещениях – дома или в кафе. Одновременно растет тяга к калорийной пище для восполнения энергии.

Как отметила врач Сорока в беседе с "Радио 1", главная опасность кроется в незаметном переедании. Небольшой, но ежедневный профицит калорий за 2–3 месяца приводит к накоплению лишней массы тела. Сбросить этот вес к новогодним праздникам с помощью экстремальных диет будет сложно и вредно для здоровья.

Как избежать набора веса осенью:

  • Одевайтесь по погоде и не отказывайтесь от активности на свежем воздухе.
  • Контролируйте рацион и не заедайте осеннюю хандру выпечкой.
  • Поддерживайте стабильный уровень питания и движения круглый год, избегая сезонных крайностей.
Фото: magnific.com / magnific
 врач  диета  лишний вес  осень  переедание  сорока Облако тегов