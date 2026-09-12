Экс-директор кемеровского рехаба, где умер пациент, потерпел новое поражение

Кемеровский областной суд отверг доводы защиты экс-директора ООО "Клиника Свобода", которая просила выпустить фигуранта из-за решётки.

– В апелляционной жалобе адвокат просил с учётом положительных характеристик обвиняемого изменить меру пресечения на домашний арест или иную, более мягкую, – сказали в суде.

Адвокаты пытались пересмотреть решение Центрального районного суда Кемерова от 21 августа о продлении ареста до 18 ноября.

Облсуд отклонил апелляцию, экс-директор останется за решёткой.

Напомним, в марте СК задержал бывшего главного врача Сергея Белова и директора Ивана Коршунова в Кемерове за то, что в рехабе скончался пациент, а ещё одного экстренно увезли в больницу в критическом состоянии. Фигурантов обвинили в оказании небезопасных услуг, повлёкших смерть, и незаконном обороте лекарств. Силовики заявили, что у клиники не было лицензии на стационар.

Позже собственник сети клиник "Свобода" Антон Соколов заявил, что история с погибшим пациентом в Кемерове связана с происками "чёрных прокапщиков", которые устраняют конкурентов.

На фоне ситуации Гуф открестился от рехаба, который до этого рекламировал.