В кузбасском городе грузовик врезался в дрезину: есть пострадавшие

В Анжеро-Судженске на регулируемом железнодорожном переезде грузовой автомобиль столкнулся с дрезиной.
Сегодня около 13:30 в Анжеро-Судженске на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение дрезины АО "Анжеро-Судженское ПТУ" с грузовым автомобилем.
По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал требования сигналистов и выехал в габарит следования дрезины. Пострадавших госпитализировали.
Причины и обстоятельства выясняются. Тайгинская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.